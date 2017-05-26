Экс-начальника полиции Внутренней Монголии казнили в Китае

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Шаньси (КНР), 26 мая. В Китайской Народной Республике приведен в исполнении смертный приговор в отношении экс-начальника полиции АР Внутренней Монголии.

Как передает «Газета.ru», высокопоставленного чиновника обвиняли в совершении ряда тяжких преступлений: в частности Чжао Липин был признан виновным в убийстве, а также в получении взяток.

Приговор чиновнику вынесли зимой в народном судом провинции Шаньси (Северный Китай) повторно в ответ на апелляцию. Добавим, что у казненного чиновника конфисковали все имущество, а также лишили всех полномочий.

