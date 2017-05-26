ХК «Сибирь» надеется выйти в новый сезон без дефицита бюджета

В Избранное

Скопировать

Новосибирск, 26 мая. ХК «Сибирь» рассчитывает начать новый сезон в условии отсутствия дефицита бюджета, который наблюдался в последние годы. Генеральный менеджер хоккейного клуба Кирилл Фастовский говорит, что связано это было с недостаточным количеством спонсоров. Сейчас эта проблема решена. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

«Наша арена заполняется на каждом матче, и проблемы никак не были связаны с интересом болельщиков к команде. Было недостаточно спонсоров, и теперь мы эту проблему практически решили», — цитирует его издание.

В следующем сезоне перед клубом поставлена задача выйти в плей-офф. Пока идет работа над сыгранностью команды, состав которой обновился на 50%.