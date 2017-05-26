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Спорт
ХК «Сибирь» надеется выйти в новый сезон без дефицита бюджета

ХК «Сибирь» надеется выйти в новый сезон без дефицита бюджета

9:04  26 Мая 2017
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ХК «Сибирь» надеется выйти в новый сезон без дефицита бюджета

Новосибирск, 26 мая. ХК «Сибирь» рассчитывает начать новый сезон в условии отсутствия дефицита бюджета, который наблюдался в последние годы. Генеральный менеджер хоккейного клуба Кирилл Фастовский говорит, что связано это было с недостаточным количеством спонсоров. Сейчас эта проблема решена. Об этом он заявил в интервью газете «Известия»

«Наша арена заполняется на каждом матче, и проблемы никак не были связаны с интересом болельщиков к команде. Было недостаточно спонсоров, и теперь мы эту проблему практически решили», — цитирует его издание.

В следующем сезоне перед клубом поставлена задача выйти в плей-офф. Пока идет работа над сыгранностью команды, состав которой обновился на 50%. 

#фастовский
Алексей Громов
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