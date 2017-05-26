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Галактики из-за большого взрыва производят звезды в 100 раз быстрее

Галактики из-за большого взрыва производят звезды в 100 раз быстрее

8:43  26 Мая 2017
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Галактики из-за большого взрыва производят звезды в 100 раз быстрее

Вашингтон, 26 мая. Ученые-астрономы США, а также ряда других стран в ходе изучения космоса обнаружили несколько интересных галактик, по качествам отличающихся от других.

Эти образования были сформированы примерно спустя 1,5 млрд лет после большого взрыва, и их особенностью является то, что они могут производить звезды с интенсивностью в 100 раз быстрее, чем Млечный Путь.

Галактики из-за большого взрыва производят звезды в 100 раз быстрее

Как считают исследователи, найденные галактики могут отличаться и другими интересными свойствами, которые смогут дать ответ на ряд вопросов, поэтому изучение «быстророждающих» галактик будет продолжено.

Алексей Громов
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