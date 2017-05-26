Первый за пять лет экскурсионный тур в Алеппо собрал более 300 сирийцев

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Алеппо (Сирия), 26 мая. В первом после войны экскурсионном туре в Алеппо на днях приняли участие более 300 жителей Сирии.

Как пишет ТАСС, в древнем городе впервые за пять лет открылся туристический сезон, который ввиду понятных причин не проводился с 2012 года. В первой экскурсии в Алеппо участвовали школьники, студенты и пенсионеры из разных уголков Сирии.

«По маршруту следования туристических групп в Старой части города уже открыты пункты питания и сувенирные магазины», — рассказал владелец туристической фирмы Самер Аль-Шаях.

Экскурсанты осмотрели достопримечательности старой части Алеппо — мечеть Омейядов и цитадель. Позже экскурсия закончилась музыкальным представлением в древнем амфитеатре.

Напомним, что Алеппо до войны посещали более семи миллионов туристов в год. Организаторы экскурсий надеются возобновление туристического потока из-за рубежа, и прежде всего — из России.