Уголовное дело возбуждено против избившего воспитательницу жителя Владивостока

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Владивосток, 26 мая. Уголовным делом закончилась прогулка по территории детского сада для 45-летнего мужчины. Инцидент произошел во Владивостоке.

57-летняя воспитательница, которая наблюдала за группой играющих во дворе малышей, заметила неизвестного с ребенком на территории детсада. Женщина сделала замечание о том, что посторонним находиться на территории учреждения запрещено.

В ответ на это мужчина бросился на нее с кулаками. В итоге пенсионерка попала в больницу. Об этой истории сообщается на официальном сайте регионального управления МВД РФ.

Оперативники, прибывшие на место, задержали агрессивного папашу и доставили в участок. За случившееся ему предстоит ответить по закону.

Уголовное дело возбуждено по статье об угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью.