Водителей-мигрантов обяжут получать российские права

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Москва, 26 мая. Представители автошкол и профсоюза таксистов собираются обратиться в правительство и Госдуму с просьбой не давать отсрочек в получении российских прав иностранцам, работающим в России водителями. Закон должен вступить в силу 1 июня, однако в Госдуме хотят отложить реформу еще на год.

Неделю назад Госдума одобрила в первом чтении поправки в закон «О безопасности дорожного движения», согласно которым до 1 июня 2018 года откладывается введение нормы для иностранцев, работающих в России водителями по найму со своими национальными правами, которая обязывает их получать российские водительские удостоверения.

В НП «Гильдия автошкол» RT рассказали, что выступают категорически против очередной отсрочки. По словам председателя организации Сергея Лобарева, в России виновниками около 30% всех ДТП становятся водители-иностранцы. При этом на долю начинающих водителей приходится всего 8,5% от общего числа аварий.

По мнению экспертов, многие водители-мигранты в последнее время активно записывались в автошколы. Но, когда узнали о планах депутатов ввести отсрочку, учиться так и не пошли.

По статистике Госавтоинспекции, за 2016 год водители-иностранцы, а также лица без гражданства нарушили ПДД 1,67 млн раз: на 4,5% больше, чем в 2015 году.