Типичная позиция для США: эксперт рассказал, когда Трамп определится с антироссийскими санкциями

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Президент США Дональд Трамп еще не определился со своим отношением к антироссийским санкциям, введенными ранее США и Евросоюзом. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон.

«Мне кажется, президент рассматривает этот вопрос. В настоящее время у нас нет никакой позиции на этот счет. У Трампа имеется много вариантов действий», — ответил сотрудник американской администрации.

Кон подтвердил, что на предстоящем саммите группы семи в итальянской Таормине будет затронута тема России.

«Дискуссии по санкциям и России велись сегодня в НАТО. Была довольно широкая дискуссия со многими странами членами НАТО относительно антироссийских санкций», — рассказал он журналистам.

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли американский президент возможность отмены антироссийских санкций, Кон уклончиво сообщил, что Трамп рассматривает этот вопрос в целом.

Также, по словам Кона, на предстоящем саммите группы семи будет рассмотрен вопрос Китая.

«Все главные экономические вопросы будут подняты», — добавил он.

Напомним, что страны Запада и Киев постоянно обвиняют Россию в агрессивных намерениях и причастности к конфликту на юго-востоке Украины. Москва со своей стороны эти обвинения отвергает, ссылаясь на отсутствие доказательств и подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

В связи с событиями в Крыму и на Украине в 2014 году в отношении отдельных граждан России, а также ряда российских компаний и были введены западные санкции. Позже под давлением США Евросоюз расширил их действие на целые сектора российской экономики.

Санкционный режим был продлен европейскими странами на полгода 13 марта 2017 года.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал непродуктивной идею американского президента Дональда Трампа «привлечь Россию к ответственности за Крым». Об этом он написал в своем Twitter.

«Трамп встраивается в логику Брюсселя. Но идея гарантирует лишь тупик в отношениях», — считает политик.

О том, что американский президент вновь подтвердил единую позицию стран по обе стороны Атлантики по вопросу о привлечении России к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины, а также отметил важность убеждения Москвы в необходимости исполнять обязательства в соответствии с минскими соглашениями, сообщили в пресс-службе Белого дома по итогам встречи Дональда Трампа с президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Паоло Джентилони.

Американский президент Дональд Трамп до сих пор решает проблему взаимоотношений республиканцев и демократов. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей сообщил политолог Илдус Ярулин.

«Ему нельзя резко выступать против России. Но и если он сломается в этом плане, то пойдет цепочка уступок», — пояснил он.

Эксперт отмечает, что именно с этим связана нерешительность лидера США в отношении антироссийских санкций.

«С Россией ему сейчас ссорится не с руки. Поэтому старые санкции пока не снимаются, но и добавлять новые больше никто не собирается», — добавил он.

По словам Ярулина, Дональд Трамп создает «антитеррористический интернационал».

«Он уже договорился с арабскими монархиями. Но он также понимает, что для борьбы с так называемыми странами изгоями, ему нужна Россия», — пояснил эксперт.

Политолог считает, что несмотря на публичные заявления Трампа о том, что «надо привлечь Россию к ответственности за Крым», на самом дела американский лидер этого делать не хочет.

«Типичная позиция для американцев – держать Россию в подвешенном состоянии», — отметил эксперт.

Кроме того, по его мнению, такая позиция удобна в рамках предстоящих переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

«Как бизнесмен он понимает, что это очень удобно, выстроить ситуацию подобным образом и затем смотреть – кто первый свернет», — добавил Ярулин.

Отметим, что глава совета министров Италии Паоло Джентилони после переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил о том, что Италия продолжает придерживаться мнения о недопустимости автоматического продления антироссийских санкций.

«Мы предпринимаем шаги и в рамках ЕС, и в рамках НАТО, чтобы подчеркнуть, что не может быть автоматического продления режима санкций. Должна быть серьезная дискуссия о том, как развивается ситуация на Украине», — заявил он.

Джентилони подчеркнул, что общей для всех целью остается исполнение минских соглашений, и Италия, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2018 году, крайне заинтересована в разрешении украинского кризиса.