Государство решило не контролировать цены на мясо в России

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Москва, 26 мая. В российском Минсельхозе отказались от витавшей в воздухе идеи государственного регулирования цен на мясо.

Как пишут «Известия», в ведомстве склонны считать, что производители мясной продукции, ввиду отсутствия серьезных сезонных колебаний цен, способны самостоятельно, без пристального внимания «сверху», регулировать объемы и держать под контролем цены.

А в случае, если мясную отрасль под пристальное внимание возьмет государство, то это увеличит расходы отраслевого министерства, что в итоге сможет привести к недофинансированию других областей сельского хозяйства.

Добавим, что ранее предлагалось ввести товарные инвестиции на рынке мяса примерно по такой же схеме, как на рынке пшеницы: .т.е. государство, когда в этом есть необходимость скупает излишки продукции, а при дефиците – распродает.