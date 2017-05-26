Кузнецов может пополнить ряды СКА с прицелом на Олимпиаду-2018

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Санкт-Петербург, 26 мая. Руководство СКА рассматривает возможность подписания контракта с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым.

По данным источника в Федерации хоккея России, менеджмент СКА собирается предложить 25-летнему Кузнецову перейти в свои ряды на ближайший сезон для усиления сборной России на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Как сообщают «Известия», предварительные переговоры с игроком были проведены в Кельне во время прошедшего чемпионата мира, на котором сборная России выиграла бронзовые медали.

Кузнецов в 2016 и 2017 годах в составе «Вашингтон Кэпиталз» выиграл Кубок президента НХЛ, вручаемый победителю «регулярки». Всего в НХЛ Кузнецов сыграл 300 матчей, набрав 201 очко (64 гола + 137 передач).