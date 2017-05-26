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Политика
Экс-фотограф Обамы подколол оконфузившегося на саммите НАТО Трампа 

Экс-фотограф Обамы подколол оконфузившегося на саммите НАТО Трампа 

8:31  26 Мая 2017
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Экс-фотограф Обамы подколол оконфузившегося на саммите НАТО Трампа 

Вашингтон, 26 мая. Питер Соузе, который занимал должность фотографа при бывшем хозяине Белого дома Бараке Обаме, опубликовал фотографию с саммита НАТО 2012 года. 

«Смех на саммите НАТО в 2012 году. Никакой толкотни», — подписал он снимок, который выложил на своей странице в Instagram. 

 

Laughter at the 2012 NATO Summit. No jostling involved.

A post shared by Pete Souza (@petesouza) on

Фотография, на которой лидеры стран-членов НАТО доброжелательно улыбаются друг другу, стала явной издевкой в адрес нынешнего президента США Дональда Трампа, чье поведение на последней встрече в Брюсселе вызвало бурю негодования во многих странах.

Осудили главу государства и его соотечественники. Они назвали поведение Трампа, резко толкнувшего премьер-министра Черногории Душко Марковича, неподобающим и грубым.

#обама #трамп #маркович #соузе
Алексей Громов
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