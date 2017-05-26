Экс-фотограф Обамы подколол оконфузившегося на саммите НАТО Трампа 

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Вашингтон, 26 мая. Питер Соузе, который занимал должность фотографа при бывшем хозяине Белого дома Бараке Обаме, опубликовал фотографию с саммита НАТО 2012 года.

«Смех на саммите НАТО в 2012 году. Никакой толкотни», — подписал он снимок, который выложил на своей странице в Instagram.

Laughter at the 2012 NATO Summit. No jostling involved. A post shared by Pete Souza (@petesouza) on May 25, 2017 at 6:23pm PDT

Фотография, на которой лидеры стран-членов НАТО доброжелательно улыбаются друг другу, стала явной издевкой в адрес нынешнего президента США Дональда Трампа, чье поведение на последней встрече в Брюсселе вызвало бурю негодования во многих странах.

Осудили главу государства и его соотечественники. Они назвали поведение Трампа, резко толкнувшего премьер-министра Черногории Душко Марковича, неподобающим и грубым.