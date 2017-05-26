Пассажир скоростного поезда в Японии устроил поджог

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Токио, 26 мая. Чрезвычайное происшествие в вагоне скоростного поезда Синкансэн в Японии вызвало задержку движения составов на линии.

Маршрут пролегал от префектуры Осака до Окаямы. Пассажир поджог стопку журналов, которая лежала на одном из кресел. Люди, ехавшие с ним, среагировали мгновенно: они потушили начавшее разгораться пламя и на остановке передали нарушителя в руки представителей закона.

Мужчина попытался объяснить свой поступок, но полицейские остались в недоумении.

«Поезд приближался к станции Окаяма», — заявил японец, что, по его мнению, должно было все прояснить.

Пассажирам предложили места в других поездах. Происшествие вызвало сбой в графике движения в направлении префектуры Окаяма.