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Происшествия
Пассажир скоростного поезда в Японии устроил поджог

Пассажир скоростного поезда в Японии устроил поджог

8:09  26 Мая 2017
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Пассажир скоростного поезда в Японии устроил поджог

Токио, 26 мая. Чрезвычайное происшествие в вагоне скоростного поезда Синкансэн в Японии вызвало задержку движения составов на линии.

Маршрут пролегал от префектуры Осака до Окаямы. Пассажир поджог стопку журналов, которая лежала на одном из кресел. Люди, ехавшие с ним, среагировали мгновенно: они потушили начавшее разгораться пламя и на остановке передали нарушителя в руки представителей закона.

Мужчина попытался объяснить свой поступок, но полицейские остались в недоумении. 

«Поезд приближался к станции Окаяма», —  заявил японец, что, по его мнению, должно было все прояснить.

Пассажирам предложили места в других поездах. Происшествие вызвало сбой в графике движения в направлении префектуры Окаяма.

Алексей Громов
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