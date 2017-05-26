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Общество
Гражданка США родила сразу шестерых детей после 17 лет ожидания

Гражданка США родила сразу шестерых детей после 17 лет ожидания

7:53  26 Мая 2017
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Гражданка США родила сразу шестерых детей после 17 лет ожидания

Ричмонд (Виргиния, США), 26 мая. В семье Аджиболы и Адебойи Тайво, проживающих в американском штате Виргиния, за раз появились шестеро детей.

Как пишет «Газета.ru», этого события – рождения детей, правда, не в таком количестве, семейная пара ждала 17 лет. В итоге спустя годы ожиданий Тайво стали родителями сразу трех девочек и трех мальчиков.

Как рассказали в госпитале Ричмонда, роды с кесаревым сечением принимала бригада из 40 медиков. Дети, несмотря на то, что родились на 30-й неделе, чувствуют себя хорошо и продолжают находиться под наблюдением врачей.

Добавим, что самый маленький из новорожденных весил всего 500 граммов, самый «крупный» — чуть более килограмма. К слову, это первый подобный случай рождения сразу шестерых детей в Ричмонде.

Алексей Громов
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