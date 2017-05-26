Успешный первый круг: вертолет Ка-62 совершил испытательный полет

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Видео первого полета нового вертолета Ка-62 опубликовал на своей странице в Twitter вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

КА-62 начал летать. Поздравляю коллектив конструкторов, заводчан ААК "Прогресс" и летчиков-испытателей! pic.twitter.com/hrGxZpt48n — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 25, 2017

В четверг, 25 мая, на станции Арсеньевского завода «Прогресс» прошли первые летные испытания. В их программу входил полет по кругу на скорости 110 километров в час общей продолжительностью 15 минут.

Общую работоспособность нового вертолета оценили летчики-испытатели головного разработчика Ка-62 — компании «Камов». Они также проверили функционирование его основных систем электроснабжения, бортового оборудования и силовой установки.

По профилю испытаний Ка-62 выполнил отрыв от земли и зависание на небольшой высоте с разворотами по рысканию, тангажу и крену. Таким образом проверяли работу двигателя и трансмиссии, а также центровку машины и систему управления.

«Сегодняшние летные испытания показали, что мы успешно завершили все необходимые доработки опытной машины, опираясь на результаты выполнения предыдущих пунктов программы по вводу вертолета в строй. В частности, была выполнена проверка устойчивости и управляемости вертолета, работоспособности его основных систем и комплексов», — рассказал гендиректор компании «Камов» Андрей Богинский.

В апреле 2016 года летный образец Ка-62 впервые совершил отрыв от земли. Тогда гендиректор компании «Камов» сообщал, что новый вертолет станет дополнением к гражданским версиям заслуженного и самого массового в мире вертолета Ми-8.

Известно, что новый вертолет предназначен для перевозки пассажиров, экстренной медицинской помощи, выполнения операций по поиску и спасению, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Он также может использоваться для поисково-спасательных и эвакуационных работ в горных районах.

Ка-62 — это перепроектированная заново модель многоцелевого военного вертолета Ка-60 «Касатка», который создавался с 1983 года. Над новым вариантом вертолета, предназначающегося для гражданских нужд, проектировщики начали трудиться в 1992 году. Ка-62 построен по одновинтовой схеме с фенестроном — многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения.

В 2012 году впервые был показан макет этой машины на выставке HeliRussia. Вертолет максимальной массой 6,8 тонны оснащается двумя двигателями Turbomeca Ardiden 3G (Франция) мощностью 1680 лошадиных сил и способен развивать максимальную скорость 310 километров в час. Редуктор и трансмиссия вертолета созданы австрийской компанией Zoerkler.

Куда летят российский вертолеты?

В холдинге «Вертолеты России» рассказали, что Эквадор, Боливия и Парагвай направили нашей стране официальные обращения для поставки им российских летающих машин.

«Значительный интерес к российским вертолетам проявляют министерства обороны и силовые структуры Эквадора, Боливии и Парагвая. От всех указанных стран получены официальные обращения на поставку им российской вертолетной техники, проводятся соответствующие консультации», — заявляют представители компании.

При этом они отмечают, что в сегодняшних непростых экономических условиях многие развивающиеся страны не имеют нужных ресурсов для прямых закупок современного вооружения.

«Для решения данной проблемы российскими экспортерами формируются предложения с льготными условиями финансирования и привлечения ресурсов отечественных институтов поддержки экспорта высокотехнологичной продукции», — поясняется в публикации холдинга.

Всего по данным, которые предоставил генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский, холдинг поставит в 2017 году заказчикам 220 винтокрылых машин.

«В этом году у нас запланирована поставка 220 вертолетов, из них 82 гражданских, все они законтрактованы», — сказал он.

Он также сообщил, что в России начались испытания модернизированной версии вертолета Ми-28Н (Ми-28НМ).

«Уже вышли», — сказал Богинский, отвечая на вопрос журналиста, когда эта модель вертолетов выйдет на испытания.

Разработка этой модернизированной версии была начата в 2009 году. В этой версии вертолета планируется штатная установка надвтулочной РЛС типа Н025. Кроме того Ми-28НМ получит дублированную систему управления, благодаря которой штурман-оператор сможет также управлять вертолётом. Первый полет в режиме висения модернизированная версия «Ночного охотника» совершила 29 июля 2016 года.