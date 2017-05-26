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Россия
СПЧ предложил Путину провести амнистию к 100-летию Октябрьской революции

СПЧ предложил Путину провести амнистию к 100-летию Октябрьской революции

8:00  26 Мая 2017
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СПЧ предложил Путину провести амнистию к 100-летию Октябрьской революции

Москва, 26 мая. Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) предложил провести административную амнистию, приуроченную к 100-летию Октябрьской революции. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как рассказал глава СПЧ Михаил Федотов, подобного рода прецедентов в истории России не было, однако КоАП РФ предусматривает проведение столь массовой административной амнистии.

Как подсчитали в Совете по правам человека, если власти согласятся с предложением, то под административную амнистию могут попасть  миллионы россиян, подвергшиеся административному наказанию.

По данным издания, только за прошлый год черту КоАП России переступили почти 6,5 миллионов человек.

#владимир путин
Алексей Громов
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