СПЧ предложил Путину провести амнистию к 100-летию Октябрьской революции

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Москва, 26 мая. Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) предложил провести административную амнистию, приуроченную к 100-летию Октябрьской революции. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как рассказал глава СПЧ Михаил Федотов, подобного рода прецедентов в истории России не было, однако КоАП РФ предусматривает проведение столь массовой административной амнистии.

Как подсчитали в Совете по правам человека, если власти согласятся с предложением, то под административную амнистию могут попасть миллионы россиян, подвергшиеся административному наказанию.

По данным издания, только за прошлый год черту КоАП России переступили почти 6,5 миллионов человек.