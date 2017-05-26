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Новороссия
Донбасс: ВСУ в течение суток 3 раза обстреляли территорию ЛНР

Донбасс: ВСУ в течение суток 3 раза обстреляли территорию ЛНР

7:32  26 Мая 2017
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Донбасс: ВСУ в течение суток 3 раза обстреляли территорию ЛНР

Луганск (ЛНР), 26 мая. Киевские силовики на протяжении последних суток три раза обстреляли территорию Луганской народной республики, таким образом вновь нарушив «режим тишины».

Как сообщает народная милиция ЛНР, в результате действий ВСУ в республике никто не пострадал. Огонь велся по Калиновке, Калиново и Лозовому, обстрелы производились с направлений Луганского (2 раза) и Новозвановки.

В оборонном ведомстве Луганской народной республики уточнили, что киевские силовики при обстрелах использовали станковые противотанковые гранатометы СПГ, а также минометы 82 и 120 мм.

#донбасс
Алексей Громов
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