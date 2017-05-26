Донбасс: ВСУ в течение суток 3 раза обстреляли территорию ЛНР

В Избранное

Скопировать

Луганск (ЛНР), 26 мая. Киевские силовики на протяжении последних суток три раза обстреляли территорию Луганской народной республики, таким образом вновь нарушив «режим тишины».

Как сообщает народная милиция ЛНР, в результате действий ВСУ в республике никто не пострадал. Огонь велся по Калиновке, Калиново и Лозовому, обстрелы производились с направлений Луганского (2 раза) и Новозвановки.

В оборонном ведомстве Луганской народной республики уточнили, что киевские силовики при обстрелах использовали станковые противотанковые гранатометы СПГ, а также минометы 82 и 120 мм.