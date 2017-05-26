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Политика
Президент Эквадора посоветовал Ассанжу не делать политических заявлений

Президент Эквадора посоветовал Ассанжу не делать политических заявлений

7:52  26 Мая 2017
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Президент Эквадора посоветовал Ассанжу не делать политических заявлений

Кито, 26 мая. Воздержаться от заявлений и не вмешиваться в политику посоветовал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу новый президент Эквадора Ленин Морено. В эту должность он вступил 24 мая.

Сейчас Ассанж находится в посольстве южноамериканской страны в Лондоне. Морено пообещал приложить все усилия и найти решение, которое позволило бы переправить основателя WikiLeaks в Эквадор или в другое государство. Об этом пишут международные информационные агентства.

«Его положение не позволяет ему говорить о политике других стран, особенно о нашей», — заявил Морено.

Президент Эквадора посоветовал Ассанжу не делать политических заявлений

Напомним, в Швеции Ассанжа обвиняли в изнасиловании. 19 мая 2017 года было объявлено о прекращении расследования по этому делу. Однако он все еще опасается за свою жизнь: угроза со стороны США остается. За публикацию секретных материалов Госдепартамента предусматривается серьезное наказание, вплоть до высшей меры. 

#ассанж #морено
Алексей Громов
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