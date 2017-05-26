NASA перенесло запуск зонда к Психее на 2022 год

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Вашингтон, 26 мая. Исследовательская программа NASA по изучению астероида Психея начнется в 2022 году.

Как передает «Газета.ru», таким образом миссия Psyche стартует на год раньше запланированного срока, что в конце концов, позволит зонду достигнуть одноименного астероида на четыре года раньше.

Это стало понятно после дополнительных исследований, которые показали, что в случае сдвига старта программы на год, можно будет достигнуть цели гораздо быстрее, и таким образом сделать реализацию программы максимально эффективной.

К слову интерес к открытому в 1852 году астероиду не случаен – изучив его, ученые смогут понять, как формировалось земное ядро, а также получат новые знания о процессе формирования планет.