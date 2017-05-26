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Экономика
Цена на нефть марки Brent упала ниже 51 доллара за баррель

Цена на нефть марки Brent упала ниже 51 доллара за баррель

7:28  26 Мая 2017
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Цена на нефть марки Brent упала ниже 51 доллара за баррель

Москва, 26 мая. Цена на баррель нефти марки Brent впервые с 15 мая упала ниже 51 доллара. Об этом свидетельствуют данные торгов. В 6.33 по московскому времени она опустилась до отметки 50,89.

Такая тенденция сохраняется на фоне принятия решения о продлении на девять месяцев соглашения о сокращении добычи нефти. Договоренность об этом была достигнута накануне в Вене. Нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, согласились с необходимостью пролонгации документа, который был подписан в конце прошлого года.

Цена на нефть марки Brent упала ниже 51 доллара за баррель

Напомним, Россия тогда пообещала сократить добычу на 300 тысяч баррелей. Соглашение было рассчитано на полгода, теперь оно продлено до окончания первого квартала следующего года.

Алексей Громов
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