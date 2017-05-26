Цена на нефть марки Brent упала ниже 51 доллара за баррель

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Москва, 26 мая. Цена на баррель нефти марки Brent впервые с 15 мая упала ниже 51 доллара. Об этом свидетельствуют данные торгов. В 6.33 по московскому времени она опустилась до отметки 50,89.

Такая тенденция сохраняется на фоне принятия решения о продлении на девять месяцев соглашения о сокращении добычи нефти. Договоренность об этом была достигнута накануне в Вене. Нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, согласились с необходимостью пролонгации документа, который был подписан в конце прошлого года.

Напомним, Россия тогда пообещала сократить добычу на 300 тысяч баррелей. Соглашение было рассчитано на полгода, теперь оно продлено до окончания первого квартала следующего года.