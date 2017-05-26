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Общество
Ученые рассказали о связи между иммунитетом и ростом волос

Ученые рассказали о связи между иммунитетом и ростом волос

6:58  26 Мая 2017
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Ученые рассказали о связи между иммунитетом и ростом волос

Сан-Диего, 26 мая. Ученые из Калифорнийского университета в ходе очередных исследований пришли к неожиданному выводу по поводу раннего облысения у мужчин.

Как пишет Ura.ru, одной из причин потерь волос на голове, кроме уже известных (сбои в работе мужских гормонов и мутации в генах), может быть неправильная работа иммунных клеток.

Ученые рассказали о связи между иммунитетом и ростом волос

Чтобы проверить свои теоретические умозаключения, ученые провели эксперименты на грызунах, у которых ученые научились отключать иммунную систему в любой точке организма.

Алексей Громов
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