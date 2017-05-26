Мигрантка с Украины получит $95,6 млн компенсации за инцидент в Филадельфии 

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Нью-Йорк, 26 мая. Жительница американского города Филадельфия (штат Пенсильвания), пострадавшая при обрушении здания несколько лет назад, получит 95,6 млн долларов компенсации за полученные травмы.

Мария Плекан переехала в США с Украины. В 2013 году в Филадельфии четырехэтажное строение, находившееся в процессе сноса, упало на стоявший по соседству магазин, полностью разрушив его. Тогда погибли шесть человек, еще 13 освобожденных из-под завалин получили ранения. Среди них была и Плекан.

По словам адвоката 56-летней Пекан Эндрю Стерна, его подзащитная провела под завалами более 13 часов. После ей пришлось пережить около 30 операций. Женщине ампутировали ноги. Пекан нуждается в постоянном уходу. Как сообщает ТАСС, адвокат оценил ее дальнейшие медицинские расходы, помимо уже потраченных средств, минимум в 50 млн долларов.