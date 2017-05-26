Внешняя угроза: социологи объяснили, почему большинство американцев боятся России

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Больше половины американцев считают, что Россия относится к числу внешних врагов США. Об этом сообщил американский телеканал Fox News, подведя итоги телефонного опроса, который проводился с 21 по 23 мая.

При этом отмечается, что более 70% американцев склонны думать, что глава Белого дома Дональд Трамп видит союзника в России.

В этом опросе участвовали более тысячи случайно выбранных зарегистрированных американских избирателей. Им всем был задан вопрос: как, по их мнению, президент Трамп рассматривает отношения США с Россией.

Россия на четвертом месте

«Почти 73% уверены, что президент рассматривает Россию в качестве союзника. Только 20% полагают, что Трамп видит в России врага», — отмечает телеканал.

Опрос также показал, что главным врагом США американцы считают Северную Корею. Об этом сообщили 93% респондентов. На втором месте идет Иран — 80% опрошенных, на третьем — Сирия — 76%.

Россия в этом списке оказалась на четвертом месте. Ее назвали врагом США 64% американцев.

Fox News отмечают, что в марте 2013 года в результате аналогичного опроса, который проводил телеканал, Россию называли союзником 47% респондентов, а врагом — 40%.

Друзьями государства американцы в первую очередь назвали Канаду — 96%, на втором месте оказалась Великобритания — 95%, за ней последовали Франция — 92% и Германия — 87%.

«Критическая угроза»

Ранее американский институт общественного мнения Gallup также проводил подобный опрос. По данным исследователей, тогда Россия возглавляла список врагов США. А за ней следовали КНДР (15%), Китай (12%) и Иран (9%).

«Сегодня отношение американцев к России является худшим за все 26 лет, в течение которых мы проводили свои исследования. В настоящее время 70% относятся к России отрицательно, 24% — положительно», — сообщали американские социологи.

При этом отмечалось, что 49% респондентов высказали мнение о том, что российская военная мощь представляет «критическую угрозу» для США.

Социологи напомнили также о том, что лучше всего американцы относились к России в 1990 году. Тогда положительно относились к нашей стране 59% респондентов.

Политизированные отношения

О том, что отношение жителей США к России сильно политизировано, говорят данные социологических исследований вашингтонского социологического центр имени Пью. Они проводили опрос общественного мнения в прошлом году и выяснили, что рассматривают мощь и влияние России как «крупную угрозу» 67% демократов в США. А вот среди республиканцев такие опасения, связываемые с нашей страной, довольно редки. Их высказали только 41% респондентов.

«Впервые с 2005 года демократы в США относятся к России более настороженно, чем республиканцы», — отмечают ученые.



При этом социологи подчеркивают, что идеологический раскол среди американцев наблюдается в отношении не только к России, но и вообще ко многим угрозам. Так, например, глобальное изменение климата считают крупной проблемой 88% либеральных демократов и лишь 18% консервативных республиканцев. Зато консерваторы вчетверо чаще (в соотношении 70% к 19%) называют угрозой массовый исход беженцев из Сирии и Ирака.



С осени 2016 года руководство Демократической партии США обвиняет Россию в попытке вмешательства в американские политические процессы. После того, как кандидат демократов в президенты страны Хиллари Клинтон потерпела поражение на выборах, обвинения в адрес нашей страны только усилились.



При этом и Москва и избранный президент США республиканец Дональд Трамп отвергают подобные обвинения, называя их абсурдными.

По данным социологов центра имени Пью, 88% американцев в курсе обвинений собственных властей в адрес России.

«93% демократов склонны доверять этим обвинениям, а среди республиканцев мнения поделены практически поровну: 48% доверяющих против 47% сомневающихся», — сообщают они.

Такая же разница во взглядах наблюдается и в отношении американских санкций.

«Среди демократов 51% считают их в целом правильными, а 37% — недостаточными. Среди республиканцев соответствующие показатели — 39% и 17%, а 35% считают, что меры США «заходят слишком далеко»», — отмечают социологи..

В целом же по стране правильными эти меры считают 46% респондентов, недостаточными — 27%, чрезмерными — 20%.