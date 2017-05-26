Опубликовано видео краш-теста собранного из Lego Porsche 911 GT3 RS

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Берлин, 26 мая. Игрушечный Porsche 911 GT3 RS, собранный из деталей детского конструктора Lego, прошел краш-тест. Видео опубликовано в Интернете.

Члены автоклуба в Германии, в котором проводились испытания, отметили, что мини-спорткар неплохо справился с испытаниями, учитывая тот факт, что сделан он из не совсем привычных для автомобиля материалов.

Для создания автомобиля, который представляет собой уменьшенную копию настоящей модели Porsche, потребовалось более 2700 деталей Lego.

Во время краш-теста машина разогналась до 45 км/ч. При этом отмечается, что полученные повреждения не критичны, все можно исправить.