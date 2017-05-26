Германия может начать вакцинацию населения из-за наплыва мигрантов

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Берлин, 26 мая. Немецкие политики намерены внести на рассмотрение Бундестага законопроект, предусматривающий обязательную вакцинацию населения в связи с потоком мигрантов в Европу.

Сообщается, что одним из поводов к выдвижению данной инициативы стало решение о реализации принципа «открытых границ», принятое федеральным канцлером Ангелой Меркель.

Отмечается, что на территории Европейского союза за последние годы участились случаи заболевания дифтерией, оспой, полиомиелитом и туберкулезом.

Добавим, что несколько дней назад в Италии утвердили закон об обязательной вакцинации детей в возрасте до 16 лет, говорится в материале газеты «Известия».

Ранее Газета.ру сообщала, что немецкий политолог Александр Рар заявил, что Меркель и ее однопартийцам удалось убедить избирателей в том, что они эффективно занимаются вопросами безопасности и решения миграционного кризиса.