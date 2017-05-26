Премьер Черногории назвал поведение Трампа в Брюсселе естественным

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Брюссель, 26 мая. Глава правительства Черногории Душко Маркович озвучил свою позицию относительно поведения Дональда Трампа.

Как пишет «Газета.ru», по словам политика, ситуация, когда его в довольно грубой форме отодвигает американский президент, достаточно «безобидна». По мнению Марковича, этому никто бы не придал внимания, если бы не началась горячая полемика в социальных сетях.

Премьер-министр Черногории даже оправдывает хамское поведение Дональда Трампа, заявляя, что это «естественно, когда президент Соединенных Штатов Америки стоит в переднем ряду».

Напомним, во время саммита НАТО в Брюсселе Трамп, не церемонясь, отодвигает Марковича в сторону. Как позже объяснили в Белом доме, президент США просто-напросто вставал на отведенное для него место во время фотографирования.