СМИ узнали, что манчестерский террорист мог воевать против ИГ в Ливии 

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Лондон, 26 мая. Манчестерский террорист Салман Абеди во время своих поездок на историческую родину в Ливию мог воевать против террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ). Об этом сообщает британский таблоид Mirror со ссылкой на друзей 22-летнего Абеди.

Один из знакомых обвиняемого рассказал таблоиду, что Салман был членом группировки «Аль-Буньян аль-марсус», которая весной 2015 года принимала участие в битве за захваченный боевиками ИГ город Сирт на севере Ливии. Друзья молодого человека говорят, что тот мог быть ранен в тех боях.

Отец Салмана Рамадан Абеди бежал из Ливии в начале 90-х годов, но вернулся туда после 2011 года. Он устроился в Триполи на работу в полицию. А трое его сыновей вернулись в Манчестер. Но семья продолжала жить между Ливией и Великобританией. Двое из сыновей в апреле вернулись в Триполи.

Издание задается вопросом, если информация подлинная, когда Абеди переключился на другую сторону и осуществил теракт от имени ИГ в Манчестере.

Отметим однако, что никаких других доказательств того, что Абеди мог воевать против ИГ, кроме слов неназванного источника, издание не приводит.

Did Manchester bomber SWITCH SIDES? Claims Salman Abedi once fought against ISIS in hardline Libyan militia https://t.co/oCCiIIYRHt pic.twitter.com/l7dNGGeiR9 — Daily Mirror (@DailyMirror) May 26, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.