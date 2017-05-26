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Весь мир
СМИ узнали, что манчестерский террорист мог воевать против ИГ в Ливии 

СМИ узнали, что манчестерский террорист мог воевать против ИГ в Ливии 

6:47  26 Мая 2017
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СМИ узнали, что манчестерский террорист мог воевать против ИГ в Ливии 

Лондон, 26 мая. Манчестерский террорист Салман Абеди во время своих поездок на историческую родину в Ливию мог воевать против террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ). Об этом сообщает британский таблоид Mirror со ссылкой на друзей 22-летнего Абеди.

Один из знакомых обвиняемого рассказал таблоиду, что Салман был членом группировки «Аль-Буньян аль-марсус», которая весной 2015 года принимала участие в битве за захваченный боевиками ИГ город Сирт на севере Ливии. Друзья молодого человека говорят, что тот мог быть ранен в тех боях.

Отец Салмана Рамадан Абеди бежал из Ливии в начале 90-х годов, но вернулся туда после 2011 года. Он устроился в Триполи на работу в полицию. А трое его сыновей вернулись в Манчестер. Но семья продолжала жить между Ливией и Великобританией. Двое из сыновей в апреле вернулись в Триполи.

Издание задается вопросом, если информация подлинная, когда Абеди переключился на другую сторону и осуществил теракт от имени ИГ в Манчестере.

Отметим однако, что никаких других доказательств того, что Абеди мог воевать против ИГ, кроме слов неназванного источника, издание не приводит.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#теракт #манчестер #абеди
Олеся Волкова
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