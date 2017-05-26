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Сирия, 26 мая. Турция намерена вводить больше войск в северную часть провинции Алеппо, САА взяла под полный контроль рудник Ханайфис к югу от Пальмиры. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): правительственные войска взяли под полный контроль рудник Ханайфис к югу от Пальмиры. В районе гор Аль-Шамария армия правительства Сирии продолжает наступление на позиции террористов «Исламского государства»*.

«Исламское государство»: боевики лишились техники во время боев с САА в Хомсе, в Дейр эз-Зоре террористов вытеснили с позиций районе авиабазы и квартала Хувейка. В Ракке были арестованы 100 жителей района Сахль аль-Банат за попытку бегства с территории, контролируемой боевиками.

Провинция Дамаск

Армия правительства Сирии нанесла несколько артиллерийских ударов по позициям боевиков в городе Хараста в Восточной Гуте.

Провинция Алеппо

В северной части провинции протурецкие боевики из городов Марэ и Тусин атаковали SDF**** в Тель Рифате, деревнях Шейх Иса и Тель Мадик. Курды отбили атаки, убив двоих боевиков и уничтожив их штаб в Марэ, передает Farsnews.

Турция намерена вводить больше войск в северную часть провинции Алеппо якобы для помощи полиции ССА**.

Ингимаси HTS атаковали штаб ВВС САР в районе Алеппо Аль-Захра, убив пять солдат и захватив оружие.

#Aleppo: #HTS carried out an Inghimasi operation in Air Force HQ in Al-Zahraa district, claiming 5 pro-Assad killed & weapons+ammo grabbed. pic.twitter.com/hHk39EoAsa — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) May 25, 2017

Провинция Хомс

В Twitter сообщается о взрывах рядом с населенным пунктом Аль-Танф. Предположительно, это налеты ВВС коалиции на иранских союзников САА. Взрывы слышны у блокпоста Заза, боевики атакуют САА при поддержке ВВС коалиции.

САА взяли под полный контроль рудник Ханайфис к югу от Пальмиры. После обыска помещений террористов «Исламского государства», солдаты обнаружили турецкие изделия, в том числе маслины с пометкой «Made in Turkey».

США пообещали сократить ежемесячные выплаты и снабжение вооружением боевиков, если те будут нападать на позиции армии правительства Сирии в районе Каламуна. Основной целью должно оставаться «Исламское государство».

MOC (#USA) promised to cut their monthly payment & weapons if they start attacking SAA in Qalamoun region. #ISIS remains the main target — Bosno Sinjić (@BosnjoBoy) May 25, 2017

Оппозиционные источники утверждают, что населенный пункт Улайания к югу от Пальмиры все еще находится под контролем ССА, а одноименная гора удерживается террористами «Исламского государства».

С вечера продолжаются ожесточенные столкновения между армией правительства Сирии и террористами «Исламского государства» в районе гор Аль-Шамария к востоку от Хомса.

Лояльная САА группировка атаковала предположительно беспилотник США из зенитного орудия в сирийской пустыне у границ с Ираком.

Армия правительства Сирии и союзники в результате боев с террористами «Исламского государства» захватили Hammer, танк и несколько поясов шахида.

SE. #Homs: pro-Assad (Qalamoun Shield) seized among other stuff an #ISIS Humvee, a fake tank and several explosive belts. pic.twitter.com/dgJDIz2vng — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) May 25, 2017

Провинция Дейр эз-Зор

Армия правительства Сирии отбила масштабную атаку террористов «Исламского государства» в районе авиабазы и квартала Хувейка, длившуюся в течение всего вчерашнего дня. Террористы понесли большие потери, сообщает Almasdarnews.

Местные СМИ сообщают, что группа бойцов SDF изнасиловала женщину в деревне Абу Фасс.

Число жертв среди мирного населения после авиаудара ВВС коалиции в деревне Маядин к югу от Дейр эз-Зора выросло до 35, передает Dailymail.

Провинция Ракка

Возобновились столкновения между SDF и террористами «Исламского государства» после того, как боевики начали контратаку на позиции SDF в деревне Мейселун к северо-востоку от Ракки.

Ожесточенные бои между SDF и террористами ИГ* развернулись в районе фермы Аль-Асадия в северном пригороде Ракки, есть убитые и раненые с обеих сторон.

Террористы «Исламского государства» арестовали 100 жителей района Сахль аль-Банат в пригороде Ракки за попытку бегства с территории, контролируемой ИГ.

Военный совет Манбиджа отправляет многочисленные подкрепления SDF для участия в продолжающейся кампании по освобождению Ракки от террористов «Исламского государства».

Ирак

Генерал США Мэттью Айлер заявил об окончании расследования гибели более 100 человек в результате мартовского авиаудара ВВС коалиции в Мосуле, передает Foxnews. По версии американских военных, что взрыв был устроен террористами «Исламского государства», чтобы очернить деятельность США. В ходе расследования обнаружилось, что террористы заминировали дом, использовав более чем 450 кг взрывчатки, заперли гражданских в подвале и разместили двух снайперов на крыше, чтобы вынудить коалицию нанести удар.

Иракская федеральная полиция продвигается в районы Занзили, Баб Синджар и Аль-Шифа, а также район Старого Мосула.

Командир иракских ополченцев намерен войти в Сирию и вступить в бой с САА у перекрестка Аль-Танф.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории сирии (показать инфографику)