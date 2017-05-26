Сирия новости 26 мая 07.00: Турция хочет ввести дополнительные войска в Алеппо, САА взяла под контроль рудник у Пальмиры
Сирия, 26 мая. Турция намерена вводить больше войск в северную часть провинции Алеппо, САА взяла под полный контроль рудник Ханайфис к югу от Пальмиры. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА): правительственные войска взяли под полный контроль рудник Ханайфис к югу от Пальмиры. В районе гор Аль-Шамария армия правительства Сирии продолжает наступление на позиции террористов «Исламского государства»*.
«Исламское государство»: боевики лишились техники во время боев с САА в Хомсе, в Дейр эз-Зоре террористов вытеснили с позиций районе авиабазы и квартала Хувейка. В Ракке были арестованы 100 жителей района Сахль аль-Банат за попытку бегства с территории, контролируемой боевиками.
Провинция Дамаск
Армия правительства Сирии нанесла несколько артиллерийских ударов по позициям боевиков в городе Хараста в Восточной Гуте.
Провинция Алеппо
В северной части провинции протурецкие боевики из городов Марэ и Тусин атаковали SDF**** в Тель Рифате, деревнях Шейх Иса и Тель Мадик. Курды отбили атаки, убив двоих боевиков и уничтожив их штаб в Марэ, передает Farsnews.
Турция намерена вводить больше войск в северную часть провинции Алеппо якобы для помощи полиции ССА**.
Ингимаси HTS атаковали штаб ВВС САР в районе Алеппо Аль-Захра, убив пять солдат и захватив оружие.
Провинция Хомс
В Twitter сообщается о взрывах рядом с населенным пунктом Аль-Танф. Предположительно, это налеты ВВС коалиции на иранских союзников САА. Взрывы слышны у блокпоста Заза, боевики атакуют САА при поддержке ВВС коалиции.
САА взяли под полный контроль рудник Ханайфис к югу от Пальмиры. После обыска помещений террористов «Исламского государства», солдаты обнаружили турецкие изделия, в том числе маслины с пометкой «Made in Turkey».
США пообещали сократить ежемесячные выплаты и снабжение вооружением боевиков, если те будут нападать на позиции армии правительства Сирии в районе Каламуна. Основной целью должно оставаться «Исламское государство».
Оппозиционные источники утверждают, что населенный пункт Улайания к югу от Пальмиры все еще находится под контролем ССА, а одноименная гора удерживается террористами «Исламского государства».
С вечера продолжаются ожесточенные столкновения между армией правительства Сирии и террористами «Исламского государства» в районе гор Аль-Шамария к востоку от Хомса.
Лояльная САА группировка атаковала предположительно беспилотник США из зенитного орудия в сирийской пустыне у границ с Ираком.
Армия правительства Сирии и союзники в результате боев с террористами «Исламского государства» захватили Hammer, танк и несколько поясов шахида.
Провинция Дейр эз-Зор
Армия правительства Сирии отбила масштабную атаку террористов «Исламского государства» в районе авиабазы и квартала Хувейка, длившуюся в течение всего вчерашнего дня. Террористы понесли большие потери, сообщает Almasdarnews.
Местные СМИ сообщают, что группа бойцов SDF изнасиловала женщину в деревне Абу Фасс.
Число жертв среди мирного населения после авиаудара ВВС коалиции в деревне Маядин к югу от Дейр эз-Зора выросло до 35, передает Dailymail.
Провинция Ракка
Возобновились столкновения между SDF и террористами «Исламского государства» после того, как боевики начали контратаку на позиции SDF в деревне Мейселун к северо-востоку от Ракки.
Ожесточенные бои между SDF и террористами ИГ* развернулись в районе фермы Аль-Асадия в северном пригороде Ракки, есть убитые и раненые с обеих сторон.
Террористы «Исламского государства» арестовали 100 жителей района Сахль аль-Банат в пригороде Ракки за попытку бегства с территории, контролируемой ИГ.
Военный совет Манбиджа отправляет многочисленные подкрепления SDF для участия в продолжающейся кампании по освобождению Ракки от террористов «Исламского государства».
Ирак
Генерал США Мэттью Айлер заявил об окончании расследования гибели более 100 человек в результате мартовского авиаудара ВВС коалиции в Мосуле, передает Foxnews. По версии американских военных, что взрыв был устроен террористами «Исламского государства», чтобы очернить деятельность США. В ходе расследования обнаружилось, что террористы заминировали дом, использовав более чем 450 кг взрывчатки, заперли гражданских в подвале и разместили двух снайперов на крыше, чтобы вынудить коалицию нанести удар.
Иракская федеральная полиция продвигается в районы Занзили, Баб Синджар и Аль-Шифа, а также район Старого Мосула.
Командир иракских ополченцев намерен войти в Сирию и вступить в бой с САА у перекрестка Аль-Танф.
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории сирии (показать инфографику)
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