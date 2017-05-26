Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Роуссефф требует признать ее импичмент незаконным

Роуссефф требует признать ее импичмент незаконным

6:28  26 Мая 2017
118

Роуссефф требует признать ее импичмент незаконным

Бразилиа, 26 мая. Экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф вновь обратилась с иском в верховный суд с требованием аннулировать итоги импичмента, в результате которого она лишилась должности.

Как сообщает агентство Telam, адвокат Адвокат Роуссефф решил обратить внимание суда на скандал, связанный с появлением видеозаписи, на которой занявший место Роуссефф Мишел Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье «за молчание» по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras.

Напомним, Кунья был одним из инициаторов импичмента против Роуссефф. В заявлении адвокатов экс-президента Бразилии подчеркивается, что процесс импичмента «носил политический характер и был фальсифицирован».

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Руссефф. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.

#бразилия #темер #роуссефф
Олеся Волкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть