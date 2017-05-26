Роуссефф требует признать ее импичмент незаконным

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Бразилиа, 26 мая. Экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф вновь обратилась с иском в верховный суд с требованием аннулировать итоги импичмента, в результате которого она лишилась должности.

Как сообщает агентство Telam, адвокат Адвокат Роуссефф решил обратить внимание суда на скандал, связанный с появлением видеозаписи, на которой занявший место Роуссефф Мишел Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье «за молчание» по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras.

Напомним, Кунья был одним из инициаторов импичмента против Роуссефф. В заявлении адвокатов экс-президента Бразилии подчеркивается, что процесс импичмента «носил политический характер и был фальсифицирован».

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Руссефф. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.