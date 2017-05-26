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Полиция Манчестера заявила о задержании еще одного фигуранта по делу о теракте

Полиция Манчестера заявила о задержании еще одного фигуранта по делу о теракте

6:25  26 Мая 2017
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Полиция Манчестера заявила о задержании еще одного фигуранта по делу о теракте

Манчестер, 26 мая. В Великобритании задержан еще один подозреваемый по делу о теракте на «Манчестер Арене».

Информацию об этом распространила полиция графства Большой Манчестер в Twitter, уточнив, что мужчина, имя которого не разглашается в интересах следствия, был задержан в  Манчестере в районе Мосс-сайд.

Таким образом, после последней проведенной операции, общее число подозреваемых, которых задержали и поместили под арест, достигло восьми. Напомним, что теракт, совершенный в ночь на вторник в Манчестере, унес жизни 22 человек.

Алексей Громов
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