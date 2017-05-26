Роспотребнадзор рассказал о штрафах за нарушение антитабачного закона

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Москва, 26 мая. Пресс-служба Роспотребнадзора собщила, что за первый квартал 2017 года было выписано более 15 миллионов рублей штрафов за нарушение антитабачного закона.

«Общая сумма назначенных административных штрафов составила более 15,4 миллиона рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что за первый квартал текущего года ведомство привлекло к административной ответственности более двух тысяч нарушителей требований антитабачного законодательства, среди которых было 212 юридических лиц.

Ранее Газета.ру сообщала, что председатель ассоциации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов предложил возложить контроль и исполнение антитабачного закона в регионах России на местные правительства.