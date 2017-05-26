Стало известно, когда ОМОН переведут на контрактную основу

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Москва, 26 мая. Росгвардия запланировала в 2018 году полностью перейти на формирование ОМОНа контрактниками.

Об этом пишут «Известия», уточняя также, что сотрудники отряда мобильного особого назначения получат статус военнослужащих. Это, а также перевод на контрактную основу, улучшит качество работы специального подразделения.

«Мы понимаем, что контрактник — более качественный боец. Он результативнее выполнит поставленную боевую задачу. Поэтому мы считаем, что в этих подразделениях срочников быть не должно», — рассказал изданию заместитель командующего войсками Росгвардии Сергей Меликов.

Уточняется, что в Федеральной службе войск национальной гвардии планируют укомплектовать контрактниками не менее 30 тысяч должностей. План будет реализовываться до 2030 года.