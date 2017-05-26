Зять Трампа готов сотрудничать с ФБР по делу «о связях с Россией»

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Вашингтон, 26 мая. Зять Дональда Трампа, а также по совместительству его советник готов сотрудничать с ФБР по делу «о связях с Россией».

«Джаред Кушнер готов поделиться с конгрессом тем, что ему известно о деле. Он сделает то же самое, если с ним свяжутся по поводу любого другого расследования», — цитирует слова адвоката Джейми Горелика RT.

Напомним, что американские СМИ сообщили о том, что спецслужбы имеют ряд вопросов к зятю президента Трампа по поводу имевших место встреч Кушнера и представителями России.