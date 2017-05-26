«Яндекс» запускает в России новый медицинский онлайн-сервис

В Избранное

Скопировать

Москва, 26 мая. Новый медицинский сервис, с помощью которого можно будет получить онлайн-консультацию врача и вызвать его на дом, запускается в России в сотрудничестве с компанией «Яндекс».

Сообщается, что разработчиком проекта DOC+ является ООО «Новая медицина». Услугой смогут воспользоваться жители любого населенного пункта страны круглосуточно в формате текстового чата, аудио или видео, говорится в материале газеты «Известия».

При этом, отмечается, что офлайновая медицина будет доступна только для жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Разработчик пояснил, что сначала консультации с врачами будут доступны в мобильных приложениях, однако потом появятся и на сайте.