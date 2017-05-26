Исключительное хамство: в соцсетях осудили Трампа, толкнувшего премьера Черногории

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В Белом доме оправдали поведение своего президента Дональда Трампа, грубо оттолкнувшего главу правительства Черногории Душко Марковича во время коллективного фотографирования лидеров стран-членов НАТО. Согласно заявлению американской администрации, президент США Дональд Трамп следовал схеме расстановки глав стран-членов Североатлантического альянса, подвинув премьер-министра Черногории. Так прокомментировал этот инцидент пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Видео, на котором видна это оплошность американского президента, выложил в Twitter журналист CNBC Стив Копак.

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd — Steve Kopack (@SteveKopack) May 25, 2017

На записи видно, как президент США Дональд Трамп, проходя сквозь ряд других участников саммита в Брюсселе из-за их спин, практически отталкивает в сторону находящегося у него на пути премьер-министра Черногории Душко Марковича. Тот, опешив, огладывается в недоумении, правда, увидев Трампа, начинает улыбаться и похлопывать по спине американского лидера. Дональд Трамп же занимает отведенное для него место, и начинает разговаривать с президентом Литвы Далей Грибаускайте, поправив пиджак.

Пресс-секретарь Белого дома, который сопровождает Дональда Трампа, детально комментировать этот эпизод не стал, заявив, что не был его свидетелем, а видеозаписи не видел.

«Я не смотрел видео», — пояснил Спайсер.

Однако официальный представитель главы США подчеркнул, что схема расстановки лидеров государств-участников НАТО для их общей фотографии была утверждена заранее и американский президент Дональд Трамп не пытался занять место получше.

В американских СМИ, особенно в тех изданиях, которые можно назвать либеральными и близкими к партии демократов, осветили этот эпизод негативно. Так, например, газета The Washington Post в одном из своих материалов, который вышел в электронной версии по завершении саммита в Брюсселе, назвала поведение президента США «национальным позором».

Бывший американский посол в России Майкл Макфол также прокомментировал поведение американского лидера.

«Неловко. Сегодня не видно большого лидерства», — написал он у себя в Twitter.

Embarrassing. Not showing much leadership today. https://t.co/BX69h1e1ws — Michael McFaul (@McFaul) May 25, 2017

А вот сам глава правительства Черногории Душко Маркович на Трампа нисколько не обиделся. Он сообщил журналистам о том, что даже не заметил, как президент США Дональд Трамп оттолкнул его перед началом совместной фотосессии на встрече лидеров НАТО в Брюсселе.

«Я на самом деле не обратил на это внимания, только потом увидел реакцию в соцсетях», — сказал он.

По словам Марковича, это была совершенно безобидная ситуация.

«Сегодня у меня была прекрасная возможность лично поблагодарить президента Трампа за его поддержку и быструю ратификацию Сенатом протокола о вступлении Черногории в НАТО, за всестороннюю помощь США в интеграции Черногории в НАТО и за развитие наших двухсторонних отношений», — заявил он.

Премьер-министр Черногории также отметил, что «для президента Соединенных Штатов естественно быть в первом ряду».

Между тем, в социальных сетях видео с толкающимся Трампом, вызвало примерно одну и ту же реакцию. Многие пользователи отметили нарциссическое и высокомерное поведение американского президента.

«Высокомерно себя ведет это видно. Указал им на свое место позади себя», — отмечают пользователи в социальных сетях.

«В этом жесте вся суть американской «исключительности». Исключительное хамство…», — подчеркивают они.

Некоторые комментаторы, правда, считают, что это всего лишь игра на публику.

«Рисуется Трамп, переигрывает. Позерство в чистом виде», — пишет Андрей.

А Наталья шутливо интересуется: «Что за богач здесь чудит?». И отмечает, что «Трамп – шоумен, каких еще не видели».

«А мне показалось тут никакой грубости, так действует любой нарцисс, влюбленный в себя любимого, он так хотел попасть в центр кадра, торопился и вышло чуть грубовато, но он себя сразу же простил и замер довольный в красивой позе! Это самый маленький его недостаток в сравнении с ударами по Сирии и другими сюрпризами», — пишет Юлия.

Владимир отмечает, что «в целом, данный фрагмент является образчиком рафинированного холуйства и пресмыкательства, которое в НАТО почему то называется партнерством».

Напомним, что новое здание штаб-квартиры НАТО открылось в четверг в рамках саммита стран Североатлантического альянса в Брюсселе. Общая стоимость программы строительства и переноса штаб-квартиры оценивается в миллиард евро. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что он впечатлен сооружением, но спрашивать, сколько оно стоило, не будет.

Черногория впервые участвовала в саммите НАТО после ратификации соглашения о вступлении всеми странами-членами Североатлантического альянса перед окончательной процедурой получения членства 5 июня.