Путин встретится с главой Южной Кореи на саммите G20 в Гамбурге

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Москва, 26 мая. Спецпосланник президента Южной Кореи Сон Ен Гиль рассказал, что в ходе саммита G20 в Гамбурге должна состояться встреча российского и южнокорейского глав Владимира Путина и Мун Чжэ Ина.

«Прежде всего, есть договоренность между двумя главами государств о встрече на полях саммита G20 в Гамбурге», — цитирует дипломата Газета.ру.

Он также отметил, что президент РФ передал своему южнокорейскому коллеге приглашение посетить III Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке в сентябре.

Добавим, что саммит Группы двадцати (G20) пройдет в Гамбурге в начале июля.