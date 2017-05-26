«Офицеры России» будут следить за моральным обликом выпускников

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Москва, 26 мая. Активисты общественной организации «Офицеры России» будут следить, чтобы выпускники в Москве не увлекались спиртным и без проблем добирались до дома.

Как пишут «Известия», усиленный режим патрулирования общественников по улицам столицы России предполагается в дни последних звонков в мае, а также во время выпускных вечеров в июне.

«Практика показывает, что главным источником проблем в ходе торжеств является злоупотребление молодыми людьми алкоголем. После рюмки–другой многие, к сожалению, теряют контроль над собой и ведут себя неподобающим образом», — пояснил председатель ОО «Офицеры России» Антон Цветков.

Кроме того активисты будут приходить на помощь тем, кому вдруг по тем или иным причинам стало плохо. Кроме того, если будет такая необходимость, выпускников будут отвозить домой.