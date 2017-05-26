Террорист готовился к атаке на Манчестер в течение года

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Манчестер, 26 мая. Исполнитель страшного террористического акта на «Манчестер Арене» Салман Абеди готовился к атаке в течение года. Об этом пишет «Газета.ru», со ссылкой на The Times.

Как сообщается, террорист открыл банковский счет в городе примерно 12 месяцев назад, и использовал средства с него для покупки гвоздей и винтов, которые позднее были использованы во взрывном устройстве.

В целях предосторожности Абеди делал покупки, которые, кстати, были совершены предположительно в апреле, в разных магазинах в разных частях города и даже за его пределами.

Напомним, что в результате теракта, который был совершен в ночь на вторник, погибли 22 человека. Еще 75 получили ранения разной степени тяжести, из них 23 продолжают находиться в критическом состоянии.