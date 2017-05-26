Кредиторы в РФ придумали новый способ психологического давления на должников

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Москва, 26 мая. Финансовый омбудсмен РФ Павел Медведев сообщил, что граждане начали жаловаться на новый способ давления на них в связи с взятыми кредитами.

По словам Медведева, он получил жалобы от граждан, долги которых были списаны. Он пояснил, что, согласно действующему законодательству, в том случае, если заемщику прощают задолженность, считается, что он получил доход и поэтому обязан уплатить НДФЛ.

В материале газеты «Известия» говорится, что теперь кредиторы стали предлагать должникам оплатить уже списанный, то есть фактически несуществующий долг в обмен на возврат уплаченного налога.

Омбудсмен подчеркнул, что данная практика является незаконной.