Сирия: из-за авиаударов США и союзников за месяц погибли 225 мирных жителей

В Избранное

Скопировать

Дамаск (Сирия), 26 мая. Жертвами авиаударов США и союзников Вашингтона в САР за последний месяц стали 225 мирных жителей.

Страшные цифры приводит Agence France-Presse, уточняя, что данная статистика охватывает период с 23 апреля по 23 мая. Из 225 погибших гражданских лиц – 80, то есть почти каждый третий, дети и женщины.

При этом, во время операций, проведенных коалицей, возглавляемой Соединенными Штатами, за тот же период, т.е. с 23 апреля по 23 мая, были уничтожены 122 боевика запрещенной в РФ группировки ИГИЛ*.

По данным агентства, таким образом США и союзники побили рекорд по количеству убитых за месяц мирных жителей в Сирии с начала операции против ИГ* в сентябре 2014 года.

Добавим, что всего же за это время от авиаударов коалиции в САР погибли почти 1500 гражданских, в т.ч. более 300 – детей.

* Организация запрещена на территории РФ.