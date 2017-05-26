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Белый дом объяснил, почему Трамп толкнул премьера Черногории

Белый дом объяснил, почему Трамп толкнул премьера Черногории

5:16  26 Мая 2017
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Белый дом объяснил, почему Трамп толкнул премьера Черногории

Вашингтон, 26 мая. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп отодвинул премьер-министра Черногории Душко Марковича потому что следовал согласованной схеме расстановки лидеров стран-членов НАТО на их коллективной фотографии.

Ранее присутствовавшим на мероприятии журналистам удалось заснять, как американский глава проходя мимо саммита в Брюсселе толкает находящегося у него на пути главу правительства Черногории, после чего встает на отведенное ему место и начинает разговор с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Ирина Новикова
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