Минкультуры знало о расследовании хищений в «Седьмой студии» — Мединский
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Москва, 26 мая. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что ведомство было проинформировано о расследовании хищений государственных средств в «Седьмой студии», созданной режиссером Кириллом Серебренниковым.
«Соответствующие службы министерства были в курсе», — сказал Мединский.
Он отметил, что проводимое расследование не имеет никакого отношения к творчеству как таковому, говорится в материале Газеты.ру.
Также министр подчеркнул, что расследование должно быть проведено максимально непредвзято и без демонстративной жесткости.
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