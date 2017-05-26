Белый дом: Трамп не определился с отношением к санкциям против России

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 26 мая. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пока не определился со своим отношением к антироссийским санкциям.

По словам руководителя Национального экономического совета администрации американского президента Гэри Кона, на саммите Североатлантического альянса антироссийские санкции обсуждались, однако окончательную стратегию Трамп пока не выбрал.

«Мне кажется, президент рассматривает этот вопрос. В настоящее время у нас нет позиции. У него (Трампа. — Прим. ФАН) имеется много вариантов действий», — заявил сотрудник администрации президента Соединенных Штатов Америки.

При этом он отметил, что это не значит, что Трамп рассматривает возможность отмены экономических ограничительных мер в отношении России.