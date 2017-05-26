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Происшествия
Американец угнал грузовик и протаранил публичный дом из телешоу

Американец угнал грузовик и протаранил публичный дом из телешоу

4:29  26 Мая 2017
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Американец угнал грузовик и протаранил публичный дом из телешоу

Карсон-Сити, 26 мая. Полиция американского штата Невада сообщила, что сорокалетний мужчина за рулем грузовика врезался в популярный публичный дом.

Сообщается, что ночью в четверг Брайан Брандт угнал грузовую фуру и направил ее прямо на заведение Moonlite Bunny Ranch, которое фигурирует в популярном телевизионном шоу.

Отмечается, что преступник был в бронежилете и маске. Владелец борделя оценил нанесенный ущерб в 400 тысяч долларов, при этом, никто из 30 работниц и десяти посетителей не пострадал.

Причины, побудившие Брандта совершить наезд, неизвестны, однако ему предъявлен ряд обвинений.

Ирина Новикова
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