Минэкономразвития РФ подготовило указ о расширении арктической зоны

В Избранное

Скопировать

Москва, 26 мая. Министерство экономического развития РФ подготовило проект президентского указа о расширении арктической зоны.

Сообщается, что согласно документу, в сухопутные территории арктической зоны России будут добавлены несколько районов Республики Карелия.

В материале газеты «Известия» говорится, что отнести к арктическим территориям предлагается Беломорский, Лоухский и Кемский муниципальные районы.

Напомним, что ранее о необходимости включения части Карелии в арктическую зону говорил полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов