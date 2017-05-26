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Россия
Минэкономразвития РФ подготовило указ о расширении арктической зоны

Минэкономразвития РФ подготовило указ о расширении арктической зоны

4:01  26 Мая 2017
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Минэкономразвития РФ подготовило указ о расширении арктической зоны

Москва, 26 мая. Министерство экономического развития РФ подготовило проект президентского указа о расширении арктической зоны.

Сообщается, что согласно документу, в сухопутные территории арктической зоны России будут добавлены несколько районов Республики Карелия.

В материале газеты «Известия» говорится, что отнести к арктическим территориям предлагается Беломорский, Лоухский и Кемский муниципальные районы.

Напомним, что ранее о необходимости включения части Карелии в арктическую зону говорил полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов

Ирина Новикова
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