Госдума предлагает позволить россиянам обжаловать выселение в суде

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Москва, 26 мая. Глава комитета Государственной думы РФ по госстроительству Павел Крашенинников выдвинул инициативу о предоставлении россиянам возможности обжаловать факт выселения в суде.

В настоящее время в Думе заканчивается сбор поправок к законопроекту о реновации жилого фонда. Напомним, что второе чтение документа запланировано на 9 июня.

«Поправка касается судебной защиты прав граждан. Она должна быть обеспечена по существующим правилам, без изъятий, которые были предусмотрены изначально», — цитирует Крашенинникова газета «Известия».

Напомним, что ранее в документе говорилось о том, что собственник вправе обжаловать в суде только «равнозначность» нового жилья старому, но не сам факт переселения.