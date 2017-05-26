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Дочь Трампа приняла фото легендарного футболиста за изображение святого

Дочь Трампа приняла фото легендарного футболиста за изображение святого

3:04  26 Мая 2017
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Дочь Трампа приняла фото легендарного футболиста за изображение святого

Рим, 26 мая. Дочь президента США Иванка Трамп решила, что на фотографии, висящей на стене в одном из римских ресторанов, изображен святой.

Сообщается, что во время посещения Иванкой и ее супругом Джаредом Кушнером ресторана «Кафе святого Игнатия» в столице Италии, девушка обратила внимание на снимок на стене заведения.

Владелец ресторана рассказал, что на фотографии изображен не святой, а известный форвард футбольного клуба «Лацио» Джорджо Киналья.

«Это не святой, но великий чемпион «Лацио», — сказал ресторатор.

Ирина Новикова
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