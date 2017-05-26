Отряды курдов успешно наступают на позиции террористов в Ракке

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Дамаск, 26 мая. Отряды ополчения курдов «Силы демократической Сирии» успешно наступают на позиции террористов в районе населенного пункта Гудейран западнее города Ракки одноименной провинции Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается о значительных потерях среди боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство»*. В частности, в ходе операции у северной части плотины «Аль-Хуррия» было уничтожено более десяти боевиков, — пишет ТАСС.

Ранее Газета.ru сообщала о задержании членов ИГИЛ* в Москве.

* Организация запрещена на территории РФ.