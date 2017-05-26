ФБР начало расследование в отношении зятя Трампа

В Избранное

Скопировать

Нью-Йорк, 26 мая. Федеральное бюро расследований США проводит проверку в отношении советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. Об этом сообщает телекомпания NBC.

Расследование инициировано из-за якобы имевших место связей между помощниками американского лидера и представителями России. ФБР полагает, что Кушнер – супруг дочери Трампа Иванки – может обладать ценными для ведомства сведениями. Как поясняет телеканал, это не означает, что Кушнера подозревают в преступлениях. Ему также не собираются предъявлять обвинений.

Ранее сообщалось, что Белый дом хочет использовать этическое законодательство, чтобы помешать расследованию по России. Белый дом ищет способ помешать расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в президентские выборы в США.