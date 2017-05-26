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Российские физики создали первый в мире квантовый блокчейн

Российские физики создали первый в мире квантовый блокчейн

2:34  26 Мая 2017
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Российские физики создали первый в мире квантовый блокчейн

Москва, 26 мая. Физики из Российского квантового центра создали первый на планете «квантовый блокчейн» — невзламываемую систему распределенного хранения информации, которая защищена посредством квантовой криптографии. Результаты разработок опубликованы в электронной библиотеке arXiv.org.

Новинка уже успела успешно пройти испытания. Изобретение российских ученых наверняка будет востребовано в финансовой сфере. Для банковского сектора безопасность хранения данных критически важна.

Эксперты убеждены, что изобретение позволит существенно сократить расходы банков и других финансовых учреждений.

Российские физики создали первый в мире квантовый блокчейн

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Сергей Свазовский
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