Большинство американцев считают, что Трамп видит в России союзника
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Вашингтон, 26 мая. Большинство опрошенных телеканалом Fox News американских граждан считают, что президент США Дональд Трамп рассматривает Россию в качестве союзника.
Сообщается, что участниками опроса, проведенного 21-23 мая, стала тысяча человек.
«Почти 73% уверены, что президент рассматривает Россию в качестве союзника. Только 20% полагают, что Трамп видит в России врага», — сообщил телеканал.
При этом, отмечается, что 64% американцев относят Москву в число врагов Соединенных Штатов.
Ранее Газета.ру сообщала, что американский лидер Дональд Трамп назвал Россию «угрозой безопасности» для НАТО.
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