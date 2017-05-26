Большинство американцев считают, что Трамп видит в России союзника

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Вашингтон, 26 мая. Большинство опрошенных телеканалом Fox News американских граждан считают, что президент США Дональд Трамп рассматривает Россию в качестве союзника.

Сообщается, что участниками опроса, проведенного 21-23 мая, стала тысяча человек.

«Почти 73% уверены, что президент рассматривает Россию в качестве союзника. Только 20% полагают, что Трамп видит в России врага», — сообщил телеканал.

При этом, отмечается, что 64% американцев относят Москву в число врагов Соединенных Штатов.

Ранее Газета.ру сообщала, что американский лидер Дональд Трамп назвал Россию «угрозой безопасности» для НАТО.