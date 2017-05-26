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Дамаск, 26 мая. Отряды вооруженной оппозиции при поддержке международной коалиции во главе с США атакуют позиции ВС Ирана, выступающих в статусе союзника Сирии у населенного пункта аль-Танф провинции Хомс. Об этом сообщается в социальной сети Twitter.

Следует отметить, что официально данная информация не подтверждена. По неподтвержденным данным, атака ведется у блокпоста Заза по по трассе, ведущей в столичный Дамаск.

Ранее власти Ирана заявили, что террористы в Сирии действуют в интересах США. Об этом писала Газета.ru.